Kudelski Aktie News: Kudelski am Mittwochvormittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktionäre schickten das Papier von Kudelski nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 09:28 Uhr 3,7 Prozent auf 1,31 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 21'166 Punkten realisiert. Bei 1,31 CHF markierte die Kudelski-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 1,31 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 3'900 Kudelski-Aktien umgesetzt.

Am 09.11.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 1,40 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Kudelski-Aktie mit einem Kursplus von 6,87 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 06.03.2026 auf bis zu 1,11 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 15,27 Prozent.

Nachdem im Jahr 2025 0,000 CHF an Kudelski-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Am 25.02.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 24.02.2028 erwartet.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2026 ein Verlust in Höhe von -0,330 USD je Kudelski-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.ch

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