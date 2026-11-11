|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
11.11.2026 09:29:00
Kudelski Aktie News: Kudelski am Mittwochvormittag mit negativen Vorzeichen
Die Aktie von Kudelski gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Kudelski nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 3,7 Prozent auf 1,31 CHF.
Die Aktionäre schickten das Papier von Kudelski nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 09:28 Uhr 3,7 Prozent auf 1,31 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 21'166 Punkten realisiert. Bei 1,31 CHF markierte die Kudelski-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 1,31 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 3'900 Kudelski-Aktien umgesetzt.
Am 09.11.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 1,40 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Kudelski-Aktie mit einem Kursplus von 6,87 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 06.03.2026 auf bis zu 1,11 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 15,27 Prozent.
Nachdem im Jahr 2025 0,000 CHF an Kudelski-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.
Am 25.02.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 24.02.2028 erwartet.
Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2026 ein Verlust in Höhe von -0,330 USD je Kudelski-Aktie in den Büchern stehen.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Kudelski-Aktie
Kudelski-Aktie verliert: U-Blox integriert Sicherheitstechnologie in neue Chips
Kudelski-Aktie kaum verändert: Plume integriert Sicherheitsanalyseplattform von Nagravision
Kudelski-Aktie gesucht: Sicherheitstechnologie wird in MediaTek-TV-Chips integriert
Trading Signals: Lonza - Mit neuer Power zu alten Höhen
Lonza drückt aufs Tempo: Mit der Übernahme des US-Geschäfts von Merck treibt der Pharmazulieferer seinen strategischen Umbau voran. Auch an der Börse ist der Funke übergesprungen: Die 700-Franken-Marke rückt in greifbare Nähe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Kudelski S.A. (I)
|
11.11.26
|Kudelski Aktie News: Kudelski verteidigt am Mittwochnachmittag Vortagesniveau (finanzen.ch)
|
11.11.26
|Kudelski Aktie News: Kudelski fällt am Mittag (finanzen.ch)
|
11.11.26
|Kudelski Aktie News: Kudelski am Mittwochvormittag mit negativen Vorzeichen (finanzen.ch)
|
09.11.26
|SPI aktuell: SPI präsentiert sich zum Start des Montagshandels schwächer (finanzen.ch)
|
06.11.26
|SPI-Papier Kudelski-Aktie: So viel hätte eine Investition in Kudelski von vor 10 Jahren gekostet (finanzen.ch)
|
06.11.26
|Schwacher Handel: SPI verliert zum Start (finanzen.ch)
|
04.11.26
|Kudelski Security Joins CrowdStrike Project QuiltWorks to Accelerate Remediation Against Frontier AI Risk (EQS Group)
|
04.11.26
|Kudelski-Aktie verliert: U-Blox integriert Sicherheitstechnologie in neue Chips (AWP)
Analysen zu Kudelski S.A. (I)
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Kudelski am 11.11.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen im MInus
Die Börsen in Asien verbuchen am Donnerstag Verluste. Der heimische Aktienmarkt konnte seine Verluste am Mittwoch ausgleichen. Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich unterdessen höher. Die US-Börsen schlossen höher.