Kudelski Aktie News: Kudelski verteidigt am Mittwochnachmittag Vortagesniveau

Mit einem Kurs von 1,36 CHF zeigte sich die Kudelski-Aktie im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr kaum verändert. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der im Moment bei 21'156 Punkten tendiert. Die Kudelski-Aktie zog in der Spitze bis auf 1,40 CHF an. Das bisherige Tagestief markierte Kudelski-Aktie bei 1,31 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 1,31 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 18'577 Kudelski-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 09.11.2026 markierte das Papier bei 1,40 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,94 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.03.2026 bei 1,11 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 18,38 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Kudelski-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Kudelski 0,000 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.02.2027 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 24.02.2028.

Experten gehen davon aus, dass Kudelski im Jahr 2026 -0,330 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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