Kudelski Aktie News: Kudelski fällt am Mittag

Die Kudelski-Aktie wies um 12:28 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 1,36 CHF abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 21'103 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte Kudelski-Aktie bei 1,31 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 1,31 CHF. Bisher wurden via SIX SX 11'582 Kudelski-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 09.11.2026 markierte das Papier bei 1,40 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 3,32 Prozent. Bei 1,11 CHF fiel das Papier am 06.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 18,08 Prozent.

Nach 0,000 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Kudelski-Aktie.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Kudelski wird am 25.02.2027 gerechnet. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Kudelski möglicherweise am 24.02.2028 präsentieren.

2026 dürfte Kudelski einen Verlust von -0,330 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.ch

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