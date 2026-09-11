Kudelski Aktie News: Kudelski am Vormittag nahezu unverändert

Mit einem Wert von 1,27 CHF bewegte sich die Kudelski-Aktie um 09:28 Uhr auf dem Niveau des Vortages. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der bislang bei 19'463 Punkten steht. Den höchsten Wert des Tages markierte die Kudelski-Aktie bei 1,27 CHF. Die Kudelski-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 1,26 CHF ab. Bei 1,26 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt wurden via SIX SX 1'475 Kudelski-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 20.09.2025 auf bis zu 1,42 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 11,86 Prozent über dem aktuellen Kurs der Kudelski-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 1,11 CHF am 06.03.2026. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 12,25 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für Kudelski-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Kudelski am 25.02.2027 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Kudelski rechnen Experten am 24.02.2028.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2026 -0,330 USD je Aktie in den Kudelski-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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