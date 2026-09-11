Kudelski Aktie News: Kudelski gewinnt am Nachmittag an Fahrt

Im SIX SX-Handel gewannen die Kudelski-Papiere um 16:28 Uhr 1,6 Prozent. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 19'483 Punkten tendiert. Kurzfristig markierte die Kudelski-Aktie bei 1,32 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 1,26 CHF. Zuletzt wechselten 5'094 Kudelski-Aktien den Besitzer.

Bei 1,42 CHF markierte der Titel am 20.09.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 10,12 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 1,11 CHF am 06.03.2026. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Kudelski-Aktie 15,77 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 CHF im Jahr 2025.

Am 25.02.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 24.02.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Kudelski.

2026 dürfte Kudelski einen Verlust von -0,330 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.ch

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