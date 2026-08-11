Kudelski Aktie News: Kudelski gibt am Vormittag nach

Um 09:28 Uhr ging es für die Kudelski-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 4,0 Prozent auf 1,20 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'610 Punkten notiert. Die Kudelski-Aktie sank bis auf 1,20 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 1,20 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 3'663 Kudelski-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 12.08.2025 bei 1,50 CHF. Gewinne von 25,52 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 06.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 1,11 CHF. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Kudelski-Aktie 7,66 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Kudelski-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Die Kennzahlen für Q2 2026 dürfte Kudelski am 26.08.2026 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2027-Bilanz können Kudelski-Anleger Experten zufolge am 26.08.2027 werfen.

In der Kudelski-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 -0,160 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Kudelski-Aktie

Kudelski Labs-Aktie steigt: Partnerschaft mit Axelera AI bei KI-Sicherheit

Kudelski-Aktie mit Verlusten: Rote Zahlen im Geschäftsjahr 2025

Kudelski-Aktie tiefer: Nagravision soll auch EFL-Spiele vor illegalen Streams schützen