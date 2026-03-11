Kudelski Aktie News: Hausse bei Kudelski am Mittwochnachmittag

Die Kudelski-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 7,7 Prozent auf 1,33 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 17'980 Punkten liegt. Den höchsten Wert des Tages markierte die Kudelski-Aktie bei 1,33 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 1,26 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 102'800 Kudelski-Aktien umgesetzt.

Am 24.07.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 1,59 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Kudelski-Aktie derzeit noch 19,55 Prozent Luft nach oben. Am 06.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 1,11 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 16,54 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten Kudelski-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Kudelski wird die nächste Bilanz für Q2 2026 voraussichtlich am 26.08.2026 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2027-Bilanz am 26.08.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Kudelski einen Verlust von -0,165 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

