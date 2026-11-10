Kudelski Aktie News: Kudelski verteuert sich am Dienstagvormittag

Um 09:28 Uhr ging es für das Kudelski-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 1,40 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 21'158 Punkten tendiert. Den Tageshöchststand markierte die Kudelski-Aktie bei 1,40 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 1,40 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 15 Kudelski-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 1,40 CHF. Dieser Kurs wurde am 05.11.2026 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Kudelski-Aktie derzeit noch 0,00 Prozent Luft nach oben. Bei 1,11 CHF fiel das Papier am 06.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Kudelski-Aktie ist somit 20,71 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass Kudelski-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Kudelski 0,000 CHF aus.

Am 25.02.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Kudelski veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 24.02.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Kudelski.

Analysten gehen davon aus, dass Kudelski 2026 einen Verlust in Höhe von -0,330 USD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Kudelski-Aktie

Kudelski-Aktie verliert: U-Blox integriert Sicherheitstechnologie in neue Chips

Kudelski-Aktie kaum verändert: Plume integriert Sicherheitsanalyseplattform von Nagravision

Kudelski-Aktie gesucht: Sicherheitstechnologie wird in MediaTek-TV-Chips integriert