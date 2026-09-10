Kudelski Aktie 1226836 / CH0012268360
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10.09.2026 09:29:00
Kudelski Aktie News: Kudelski fällt am Donnerstagvormittag
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Kudelski. Zuletzt ging es für die Kudelski-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 1,29 CHF.
Um 09:28 Uhr fiel die Kudelski-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 1,29 CHF ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 19'553 Punkten notiert. Das bisherige Tagestief markierte Kudelski-Aktie bei 1,29 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 1,29 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 20 Kudelski-Aktien den Besitzer.
Bei einem Wert von 1,42 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (20.09.2025). Mit einem Zuwachs von mindestens 9,69 Prozent könnte die Kudelski-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 06.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 1,11 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Kudelski-Aktie mit einem Verlust von 13,95 Prozent wieder erreichen.
Kudelski-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 25.02.2027 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 24.02.2028.
In der Bilanz 2026 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,330 USD je Kudelski-Aktie stehen.
Redaktion finanzen.ch
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