Kudelski Aktie News: Kudelski büsst am Vormittag ein

Um 09:28 Uhr rutschte die Kudelski-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 0,8 Prozent auf 1,20 CHF ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'537 Punkten notiert. Die Abwärtsbewegung der Kudelski-Aktie ging bis auf 1,20 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 1,20 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 210 Kudelski-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 1,50 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (12.08.2025). Derzeit notiert die Kudelski-Aktie damit 20,33 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 06.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 1,11 CHF. Mit einem Kursverlust von 7,11 Prozent würde die Kudelski-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 CHF im Jahr 2025.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2026 dürfte Kudelski am 26.08.2026 vorlegen. Experten erwarten die Q2 2027-Kennzahlen am 26.08.2027.

Experten prognostizieren für das Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -0,160 USD je Kudelski-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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