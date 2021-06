Kudelski-Aktie aktuell: Kudelski im Minusbereich

GO

Bundestagswahl Deutschland 2021 – Update: Wer macht das Rennen? | BX Swiss TV

Heute ist BX Swiss TV zu Gast bei Daubenthaler & Cie. in Stuttgart. Alexander Berger, politischer Analyst, gibt nähere Einblicke in die anstehende Bundestagswahl 2021 in Deutschland. Welche Parallelen sich zu der US-Wahl beobachten lassen und wie u.a. das Thema Umwelt und Steuern die Wahl beeinflussen könnte erläutert Alexander Berger im Interview mit David Kunz, COO der BX Swiss.

Alexander Berger: Bundestagswahl Deutschland 2021 – Update: Wer macht das Rennen? | BX Swiss TV