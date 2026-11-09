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09.11.2026 09:29:00
Kudelski Aktie News: Kudelski zieht am Vormittag an
Die Aktie von Kudelski gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Kudelski-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,9 Prozent auf 1,40 CHF.
Das Papier von Kudelski legte um 09:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 2,9 Prozent auf 1,40 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'813 Punkten steht. Die Kudelski-Aktie legte bis auf 1,40 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 1,40 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 721 Kudelski-Aktien umgesetzt.
Bei 1,40 CHF erreichte der Titel am 05.11.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,00 Prozent. Bei einem Wert von 1,11 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (06.03.2026). Mit Abgaben von 20,71 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Zuletzt erhielten Kudelski-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.
Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Kudelski am 25.02.2027 präsentieren. Schätzungsweise am 24.02.2028 dürfte Kudelski die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
In der Kudelski-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 -0,330 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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Analysen zu Kudelski S.A. (I)
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Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
✅ Amgen(AMGN): Welche Rolle spielen Dividenden, Buchwertentwicklung und ein breit aufgestelltes Pharmageschäft bei der Auswahl?
✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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