Kudelski Aktie News: Kudelski am Vormittag mit Kursabschlägen

Um 09:28 Uhr rutschte die Kudelski-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 0,8 Prozent auf 1,30 CHF ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 19'526 Punkten realisiert. Die Kudelski-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 1,30 CHF ab. Bei 1,30 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 4'216 Kudelski-Aktien.

Am 15.04.2026 markierte das Papier bei 1,37 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 5,38 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 06.03.2026 Kursverluste bis auf 1,11 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Kudelski-Aktie liegt somit 17,12 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Kudelski-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.02.2027 erfolgen. Kudelski dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 24.02.2028 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Kudelski einen Verlust von -0,330 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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