Kudelski Aktie 1226836 / CH0012268360
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09.10.2026 16:29:00
Kudelski Aktie News: Kudelski verbilligt sich am Freitagnachmittag
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Kudelski. Die Kudelski-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 0,8 Prozent auf 1,30 CHF ab.
Die Kudelski-Aktie musste um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 1,30 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 19'557 Punkten steht. Die Kudelski-Aktie sank bis auf 1,30 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 1,30 CHF. Bisher wurden heute 13'918 Kudelski-Aktien gehandelt.
Am 15.04.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 1,37 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 5,38 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.03.2026 bei 1,11 CHF. Das 52-Wochen-Tief könnte die Kudelski-Aktie mit einem Verlust von 14,62 Prozent wieder erreichen.
Im Jahr 2025 erhielten Kudelski-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.
Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 25.02.2027 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 24.02.2028.
In der Kudelski-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 -0,330 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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Kudelski am 09.10.2026
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