Kudelski Aktie News: Kudelski am Mittag tiefer

Die Kudelski-Aktie musste um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 1,30 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 19'506 Punkten notiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Kudelski-Aktie bisher bei 1,30 CHF. Bei 1,30 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 11'828 Kudelski-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 1,37 CHF erreichte der Titel am 15.04.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Kudelski-Aktie mit einem Kursplus von 5,38 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 06.03.2026 auf bis zu 1,11 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 14,62 Prozent könnte die Kudelski-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Kudelski-Aktionäre 0,000 CHF je Wertpapier.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Kudelski am 25.02.2027 präsentieren. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Kudelski möglicherweise am 24.02.2028 präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Kudelski-Verlust in Höhe von -0,330 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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