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Kudelski Aktie 1226836 / CH0012268360

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09.09.2026 09:29:00

Kudelski Aktie News: Kudelski am Vormittag mit roter Tendenz

Kudelski Aktie News: Kudelski am Vormittag mit roter Tendenz

Die Aktie von Kudelski gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Kudelski gab in der SIX SX-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 3,0 Prozent auf 1,30 CHF abwärts.

Kudelski
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Der Kudelski-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 09:28 Uhr verlor das Papier 3,0 Prozent auf 1,30 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 19'735 Punkten liegt. Im Tief verlor die Kudelski-Aktie bis auf 1,30 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 1,30 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 3'328 Kudelski-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (1,42 CHF) erklomm das Papier am 20.09.2025. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Kudelski-Aktie mit einem Kursplus von 8,85 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 06.03.2026 Kursverluste bis auf 1,11 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Kudelski-Aktie 17,12 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 CHF im Jahr 2025.

Voraussichtlich am 25.02.2027 dürfte Kudelski Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Kudelski möglicherweise am 24.02.2028 präsentieren.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Kudelski 2026 einen Verlust in Höhe von -0,330 USD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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