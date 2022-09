Kudelski Aktie News: Kudelski zeigt sich am Freitag freundlich

Die Kudelski-Aktie konnte um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 2,87 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 13'977 Punkten steht. Bei 2,87 CHF markierte die Kudelski-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 2,86 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 171 Kudelski-Aktien.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2022 dürfte Kudelski am 16.02.2023 vorlegen. Die Veröffentlichung der Kudelski-Ergebnisse für Q4 2023 erwarten Experten am 15.02.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2021 auf 0,188 USD je Aktie belaufen.

