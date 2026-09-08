Kudelski Aktie News: Kudelski gewinnt am Dienstagvormittag an Boden

Die Aktie legte um 09:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 1,5 Prozent auf 1,32 CHF zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 19'911 Punkten steht. Im Tageshoch stieg die Kudelski-Aktie bis auf 1,32 CHF. Bei 1,32 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 6'077 Kudelski-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 20.09.2025 bei 1,42 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 7,20 Prozent über dem aktuellen Kurs der Kudelski-Aktie. Am 06.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 1,11 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Kudelski-Aktie damit 18,92 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für Kudelski-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Am 25.02.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Kudelski rechnen Experten am 24.02.2028.

Experten gehen davon aus, dass Kudelski im Jahr 2026 -0,330 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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