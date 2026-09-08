Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’060 -1.5%  SPI 19’870 -1.0%  Dow 53’414 -0.5%  DAX 25’838 -0.7%  Euro 0.9420 0.1%  EStoxx50 6’363 -0.6%  Gold 4’391 -0.3%  Bitcoin 63’519 -0.8%  Dollar 0.8115 0.3%  Öl 99.2 2.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Novartis1200526UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Rohstoff-Marktbericht zu Erdgaspreis, Kupferpreis, Goldpreis & Co. am Vormittag
Goldpreis steigt weiter: Was hinter der Rally steckt und was Anleger erwartet
MDAX-Wert Delivery Hero-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Delivery Hero von vor 5 Jahren verloren
SPI-Wert Idorsia-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Idorsia von vor 5 Jahren verloren
MDAX-Titel TRATON-Aktie: So viel hätten Anleger an einem TRATON-Investment von vor 3 Jahren verdient
Suche...

Kudelski Aktie 1226836 / CH0012268360

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

08.09.2026 09:29:00

Kudelski Aktie News: Kudelski gewinnt am Dienstagvormittag an Boden

Kudelski Aktie News: Kudelski gewinnt am Dienstagvormittag an Boden

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Kudelski. Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 1,5 Prozent auf 1,32 CHF zu.

Kudelski
1.32 CHF 1.46%
Kaufen Verkaufen

Die Aktie legte um 09:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 1,5 Prozent auf 1,32 CHF zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 19'911 Punkten steht. Im Tageshoch stieg die Kudelski-Aktie bis auf 1,32 CHF. Bei 1,32 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 6'077 Kudelski-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 20.09.2025 bei 1,42 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 7,20 Prozent über dem aktuellen Kurs der Kudelski-Aktie. Am 06.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 1,11 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Kudelski-Aktie damit 18,92 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für Kudelski-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Am 25.02.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Kudelski rechnen Experten am 24.02.2028.

Experten gehen davon aus, dass Kudelski im Jahr 2026 -0,330 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Kudelski-Aktie

Kudelski-Aktie dennoch unter Druck: Halbjahresverlust schrumpft

Kudelski-Aktie tiefer: Auftrag aus Indien erhalten

Kudelski-Aktie steigt: Tochter Nagravision schliesst Partnerschaft mit Narrative Entertainment

In eigener Sache

Trading Signals: Bloom Energy: Aufstieg in die 1. Liga

Der Brennstoffzellenspezialist steigt in den US-Leitindex auf. Neben diesem prestigeträchtigen Erfolg spricht die Charttechnik für ein kurzfristiges Long-Engagement bei Bloom Energy.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Kudelski S.A. (I)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten