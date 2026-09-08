Kudelski Aktie News: Kudelski am Dienstagmittag in Grün

Um 12:28 Uhr stieg die Kudelski-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 1,5 Prozent auf 1,32 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 19'885 Punkten liegt. In der Spitze gewann die Kudelski-Aktie bis auf 1,34 CHF. Mit einem Wert von 1,32 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 7'227 Kudelski-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 1,42 CHF erreichte der Titel am 20.09.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 7,20 Prozent über dem aktuellen Kurs der Kudelski-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 1,11 CHF ab. Mit einem Abschlag von mindestens 15,91 Prozent könnte die Kudelski-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Kudelski-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Kudelski am 25.02.2027 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 24.02.2028.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Kudelski-Verlust in Höhe von -0,330 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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