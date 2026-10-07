Kudelski Aktie 1226836 / CH0012268360
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07.10.2026 09:29:00
Kudelski Aktie News: Kudelski am Vormittag mit Kurseinbussen
Die Aktie von Kudelski gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Kudelski-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung zuletzt um 3,9 Prozent auf 1,22 CHF ab.
Um 09:28 Uhr ging es für die Kudelski-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 3,9 Prozent auf 1,22 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 19'529 Punkten liegt. Die Abwärtsbewegung der Kudelski-Aktie ging bis auf 1,22 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 1,22 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 11'797 Kudelski-Aktien umgesetzt.
Am 15.04.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 1,37 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 12,30 Prozent Plus fehlen der Kudelski-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 1,11 CHF. Dieser Wert wurde am 06.03.2026 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Kudelski-Aktie derzeit noch 9,02 Prozent Luft nach unten.
Experten gehen davon aus, dass Kudelski-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Kudelski 0,000 CHF aus.
Am 25.02.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 24.02.2028.
Experten gehen davon aus, dass Kudelski im Jahr 2026 -0,330 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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