Kudelski Aktie News: Kudelski legt am Montagvormittag zu

Die Aktionäre schickten das Papier von Kudelski nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 09:28 Uhr 0,4 Prozent auf 1,34 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'006 Punkten liegt. Die Kudelski-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 1,34 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 1,33 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 3'106 Kudelski-Aktien.

Am 20.09.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 1,42 CHF. Mit einem Zuwachs von mindestens 5,99 Prozent könnte die Kudelski-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 1,11 CHF ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Kudelski-Aktie 20,27 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Kudelski-Aktionäre 0,000 CHF je Wertpapier.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Kudelski am 25.02.2027 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 24.02.2028.

Experten prognostizieren für das Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -0,330 USD je Kudelski-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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