Kudelski Aktie News: Kudelski am Freitagvormittag mit roten Vorzeichen

Die Aktie verlor um 09:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,4 Prozent auf 1,22 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 20'502 Punkten steht. Bei 1,22 CHF markierte die Kudelski-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 1,22 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 1'000 Kudelski-Aktien umgesetzt.

Am 08.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 1,55 CHF. Der derzeitige Kurs der Kudelski-Aktie liegt somit 21,36 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 06.03.2026 Kursverluste bis auf 1,11 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 8,64 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten Kudelski-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2026 dürfte Kudelski am 26.08.2026 präsentieren. Die Q2 2027-Finanzergebnisse könnte Kudelski möglicherweise am 26.08.2027 präsentieren.

2026 dürfte Kudelski einen Verlust von -0,160 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.ch

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