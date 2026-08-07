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Kudelski Aktie 1226836 / CH0012268360

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07.08.2026 12:29:00

Kudelski Aktie News: Kudelski gibt am Mittag nach

Kudelski Aktie News: Kudelski gibt am Mittag nach

Die Aktie von Kudelski gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Kudelski-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung zuletzt um 1,6 Prozent auf 1,20 CHF ab.

Kudelski
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Der Kudelski-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 12:28 Uhr verlor das Papier 1,6 Prozent auf 1,20 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'569 Punkten steht. Bei 1,20 CHF markierte die Kudelski-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 1,22 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 9'684 Kudelski-Aktien umgesetzt.

Bei 1,55 CHF erreichte der Titel am 08.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 28,75 Prozent über dem aktuellen Kurs der Kudelski-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 1,11 CHF ab. Abschläge von 7,50 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 CHF im Jahr 2025.

Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird am 26.08.2026 erwartet. Die Q2 2027-Finanzergebnisse könnte Kudelski möglicherweise am 26.08.2027 präsentieren.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2026 -0,160 USD je Aktie in den Kudelski-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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