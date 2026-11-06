Kudelski Aktie News: Kudelski bricht am Vormittag ein

Die Kudelski-Aktie gab im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr um 6,5 Prozent auf 1,31 CHF nach. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 20'757 Punkten steht. Die höchsten Verluste verbuchte die Kudelski-Aktie bis auf 1,31 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 1,31 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 300 Kudelski-Aktien den Besitzer.

Bei 1,40 CHF erreichte der Titel am 29.10.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Kudelski-Aktie mit einem Kursplus von 7,28 Prozent wieder erreichen. Bei 1,11 CHF fiel das Papier am 06.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Kudelski-Aktie ist somit 14,94 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2025 0,000 CHF an Kudelski-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Kudelski am 25.02.2027 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 24.02.2028.

In der Kudelski-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 -0,330 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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