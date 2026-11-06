|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
06.11.2026 09:29:00
Kudelski Aktie News: Kudelski bricht am Vormittag ein
Die Aktie von Kudelski gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der SIX SX-Sitzung 6,5 Prozent auf 1,31 CHF.
Die Kudelski-Aktie gab im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr um 6,5 Prozent auf 1,31 CHF nach. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 20'757 Punkten steht. Die höchsten Verluste verbuchte die Kudelski-Aktie bis auf 1,31 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 1,31 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 300 Kudelski-Aktien den Besitzer.
Bei 1,40 CHF erreichte der Titel am 29.10.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Kudelski-Aktie mit einem Kursplus von 7,28 Prozent wieder erreichen. Bei 1,11 CHF fiel das Papier am 06.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Kudelski-Aktie ist somit 14,94 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Nachdem im Jahr 2025 0,000 CHF an Kudelski-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.
Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Kudelski am 25.02.2027 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 24.02.2028.
In der Kudelski-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 -0,330 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Kudelski-Aktie
Kudelski-Aktie verliert: U-Blox integriert Sicherheitstechnologie in neue Chips
Kudelski-Aktie kaum verändert: Plume integriert Sicherheitsanalyseplattform von Nagravision
Kudelski-Aktie gesucht: Sicherheitstechnologie wird in MediaTek-TV-Chips integriert
Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an
Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.Weiterlesen!
Nachrichten zu Kudelski S.A. (I)
|
06.11.26
|SPI-Papier Kudelski-Aktie: So viel hätte eine Investition in Kudelski von vor 10 Jahren gekostet (finanzen.ch)
|
06.11.26
|Kudelski Aktie News: Kudelski bricht am Vormittag ein (finanzen.ch)
|
06.11.26
|Schwacher Handel: SPI verliert zum Start (finanzen.ch)
|
05.11.26
|Kudelski Aktie News: Kudelski tendiert am Donnerstagnachmittag schwächer (finanzen.ch)
|
05.11.26
|Kudelski Aktie News: Kudelski am Donnerstagmittag mit Kursabschlägen (finanzen.ch)
|
04.11.26
|Kudelski Security Joins CrowdStrike Project QuiltWorks to Accelerate Remediation Against Frontier AI Risk (EQS Group)
|
04.11.26
|Kudelski-Aktie verliert: U-Blox integriert Sicherheitstechnologie in neue Chips (AWP)
|
03.11.26
|Kudelski Labs and u-blox Expand Strategic Collaboration to Deliver Next-Generation Secure Semiconductor Platforms (EQS Group)
Analysen zu Kudelski S.A. (I)
Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
✅ Amgen(AMGN): Welche Rolle spielen Dividenden, Buchwertentwicklung und ein breit aufgestelltes Pharmageschäft bei der Auswahl?
✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Kudelski am 06.11.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerBaisse im Technologiesektor: SMI und DAX verabschieden sich mit Verlusten ins Wochenende -- Wall Street schliesst gespalten -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der Schweizer sowie der deutsche Aktienmarkt gaben im Freitagshandel kräftig nach. Die US-Börsen tendierten am Freitag uneinheitlich. An den Börsen in Asien herrscht am Freitag Ausverkaufsstimmung.