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05.11.2026 16:29:00
Kudelski Aktie News: Kudelski tendiert am Donnerstagnachmittag schwächer
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Kudelski. Die Kudelski-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,7 Prozent auf 1,37 CHF abwärts.
Um 16:28 Uhr fiel die Kudelski-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 1,37 CHF ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 21'173 Punkten notiert. In der Spitze fiel die Kudelski-Aktie bis auf 1,37 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 1,40 CHF. Der Tagesumsatz der Kudelski-Aktie belief sich zuletzt auf 51'899 Aktien.
Bei einem Wert von 1,40 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (29.10.2026). 2,56 Prozent Plus fehlen der Kudelski-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 1,11 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (06.03.2026). Derzeit notiert die Kudelski-Aktie damit 22,97 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Nachdem Kudelski seine Aktionäre 2025 mit 0,000 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 25.02.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Kudelski-Anleger Experten zufolge am 24.02.2028 werfen.
Experten prognostizieren für das Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -0,330 USD je Kudelski-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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Kudelski am 05.11.2026
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