Kudelski Aktie News: Kudelski am Donnerstagmittag mit Kursabschlägen

Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,7 Prozent auf 1,37 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 21'205 Punkten realisiert. Bei 1,37 CHF markierte die Kudelski-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 1,40 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 50'883 Kudelski-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 29.10.2026 auf bis zu 1,40 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 2,56 Prozent Plus fehlen der Kudelski-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 1,11 CHF fiel das Papier am 06.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Kudelski-Aktie ist somit 18,68 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2025 erhielten Kudelski-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.02.2027 erfolgen. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 24.02.2028 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Kudelski einen Verlust von -0,330 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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