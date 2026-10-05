Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’694 0.2%  SPI 19’451 0.3%  Dow 51’177 0.5%  DAX 25’184 -0.2%  Euro 0.9285 -0.4%  EStoxx50 6’226 -0.2%  Gold 4’165 0.5%  Bitcoin 71’476 -0.2%  Dollar 0.8292 0.1%  Öl 101.0 -1.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278
Anzeige

Die verborgene Infrastruktur, die die Wirtschaft von morgen antreibt

Hier informieren
Top News
SMI-Titel Zurich Insurance-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Zurich Insurance von vor 10 Jahren abgeworfen
DAX 40-Papier Merck-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Merck von vor 5 Jahren bedeutet
SMI-Wert Givaudan-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Givaudan von vor 5 Jahren bedeutet
SMI-Wert UBS-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in UBS von vor einem Jahr eingebracht
MDAX-Wert Porsche Automobil-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Porsche Automobil von vor einem Jahr eingebracht
Suche...

Kudelski Aktie 1226836 / CH0012268360

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

05.10.2026 09:29:00

Kudelski Aktie News: Kudelski gibt am Vormittag ab

Kudelski Aktie News: Kudelski gibt am Vormittag ab

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Kudelski. Die Kudelski-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 1,2 Prozent auf 1,21 CHF abwärts.

Kudelski
1.28 CHF 3.38%
Kaufen Verkaufen

Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 1,2 Prozent auf 1,21 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 19'452 Punkten steht. Die höchsten Verluste verbuchte die Kudelski-Aktie bis auf 1,21 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 1,21 CHF. Bisher wurden heute 320 Kudelski-Aktien gehandelt.

Am 15.04.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 1,37 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 13,22 Prozent. Am 06.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 1,11 CHF ab. Mit Abgaben von 8,26 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2025 erhielten Kudelski-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 25.02.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 24.02.2028.

In der Kudelski-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 -0,330 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Kudelski-Aktie

Kudelski-Aktie kaum verändert: Plume integriert Sicherheitsanalyseplattform von Nagravision

Kudelski-Aktie gesucht: Sicherheitstechnologie wird in MediaTek-TV-Chips integriert

Kudelski-Aktie dennoch unter Druck: Halbjahresverlust schrumpft

In eigener Sache

Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf

Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Kudelski S.A. (I)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?