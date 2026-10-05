Kudelski Aktie 1226836 / CH0012268360
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05.10.2026 09:29:00
Kudelski Aktie News: Kudelski gibt am Vormittag ab
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Kudelski. Die Kudelski-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 1,2 Prozent auf 1,21 CHF abwärts.
Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 1,2 Prozent auf 1,21 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 19'452 Punkten steht. Die höchsten Verluste verbuchte die Kudelski-Aktie bis auf 1,21 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 1,21 CHF. Bisher wurden heute 320 Kudelski-Aktien gehandelt.
Am 15.04.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 1,37 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 13,22 Prozent. Am 06.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 1,11 CHF ab. Mit Abgaben von 8,26 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Im Jahr 2025 erhielten Kudelski-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 25.02.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 24.02.2028.
In der Kudelski-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 -0,330 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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