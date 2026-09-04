Kudelski Aktie News: Kudelski behauptet sich am Vormittag

Kaum Ausschläge verzeichnete die Kudelski-Aktie im SIX SX-Handel und tendierte um 09:28 Uhr bei 1,33 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im SPI, der aktuell bei 20'231 Punkten steht. Kurzfristig markierte die Kudelski-Aktie bei 1,33 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Die Kudelski-Aktie sank bis auf 1,33 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 1,33 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1'401 Kudelski-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (1,42 CHF) erklomm das Papier am 20.09.2025. Gewinne von 6,39 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 06.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 1,11 CHF. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 16,54 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass Kudelski-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Kudelski 0,000 CHF aus.

Voraussichtlich am 25.02.2027 dürfte Kudelski Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Kudelski-Anleger Experten zufolge am 24.02.2028 werfen.

2026 dürfte Kudelski einen Verlust von -0,330 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.ch

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