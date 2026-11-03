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03.11.2026 09:29:00
Kudelski Aktie News: Kudelski verliert am Dienstagvormittag
Die Aktie von Kudelski gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Kudelski nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,4 Prozent auf 1,37 CHF.
Die Kudelski-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr mit Abschlägen von 1,4 Prozent bei 1,37 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'815 Punkten steht. Die Kudelski-Aktie gab in der Spitze bis auf 1,37 CHF nach. Bei 1,37 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt wurden via SIX SX 7'850 Kudelski-Aktien umgesetzt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 1,40 CHF erreichte der Titel am 29.10.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 2,19 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.03.2026 bei 1,11 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 18,98 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Kudelski-Aktie.
Für Kudelski-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.
Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Kudelski am 25.02.2027 präsentieren. Kudelski dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 24.02.2028 präsentieren.
Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2026 -0,330 USD je Aktie in den Kudelski-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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