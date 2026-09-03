Kudelski Aktie News: Kudelski tendiert am Vormittag auf rotem Terrain

Um 09:28 Uhr fiel die Kudelski-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 2,7 Prozent auf 1,28 CHF ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 20'172 Punkten steht. In der Spitze fiel die Kudelski-Aktie bis auf 1,28 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 1,28 CHF. Bisher wurden via SIX SX 8 Kudelski-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 1,42 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (20.09.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 10,55 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 06.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 1,11 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 13,28 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 CHF im Jahr 2025.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Kudelski am 25.02.2027 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 24.02.2028.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2026 ein EPS von --0,330 USD je Kudelski-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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