Kudelski Aktie 1226836 / CH0012268360
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03.09.2026 16:29:00
Kudelski Aktie News: Kudelski zeigt sich am Nachmittag freundlich
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Kudelski. Zuletzt konnte die Aktie von Kudelski zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,8 Prozent auf 1,33 CHF.
Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von Kudelski zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,8 Prozent auf 1,33 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'195 Punkten steht. Kurzfristig markierte die Kudelski-Aktie bei 1,33 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 1,28 CHF. Bisher wurden via SIX SX 4'261 Kudelski-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 20.09.2025 markierte das Papier bei 1,42 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Kudelski-Aktie somit 6,36 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 1,11 CHF. Dieser Wert wurde am 06.03.2026 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 16,23 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Kudelski-Aktie.
Experten gehen davon aus, dass Kudelski-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Kudelski 0,000 CHF aus.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Kudelski am 25.02.2027 vorlegen. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 24.02.2028.
Experten prognostizieren für das Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -0,330 USD je Kudelski-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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