Kudelski Aktie News: Kudelski zeigt sich am Nachmittag freundlich

Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von Kudelski zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,8 Prozent auf 1,33 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'195 Punkten steht. Kurzfristig markierte die Kudelski-Aktie bei 1,33 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 1,28 CHF. Bisher wurden via SIX SX 4'261 Kudelski-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 20.09.2025 markierte das Papier bei 1,42 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Kudelski-Aktie somit 6,36 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 1,11 CHF. Dieser Wert wurde am 06.03.2026 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 16,23 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Kudelski-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass Kudelski-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Kudelski 0,000 CHF aus.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Kudelski am 25.02.2027 vorlegen. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 24.02.2028.

Experten prognostizieren für das Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -0,330 USD je Kudelski-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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