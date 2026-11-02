Kudelski Aktie News: Kudelski stabilisiert sich am Mittag

Die Kudelski-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr bei 1,35 CHF und damit auf dem Niveau des Vortages. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der bislang bei 20'825 Punkten steht. Den höchsten Wert des Tages markierte die Kudelski-Aktie bei 1,35 CHF. Die höchsten Verluste verbuchte die Kudelski-Aktie bis auf 1,35 CHF. Bei 1,35 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 2'226 Kudelski-Aktien.

Am 29.10.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 1,40 CHF an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,70 Prozent hinzugewinnen. Bei 1,11 CHF erreichte der Anteilsschein am 06.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Kudelski-Aktie ist somit 17,78 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 CHF im Jahr 2025.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Kudelski am 25.02.2027 vorlegen. Die Veröffentlichung der Kudelski-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 24.02.2028.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Kudelski 2026 einen Verlust in Höhe von -0,330 USD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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