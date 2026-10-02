Kudelski Aktie News: Kudelski behauptet sich am Freitagvormittag

Die Kudelski-Aktie kam im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 1,27 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der derzeit bei 19'342 Punkten notiert. Zwischenzeitlich stieg die Kudelski-Aktie sogar auf 1,27 CHF. Bei 1,27 CHF markierte die Kudelski-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 1,27 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 100 Kudelski-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (1,37 CHF) erklomm das Papier am 15.04.2026. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,87 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 06.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 1,11 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Kudelski-Aktie derzeit noch 12,60 Prozent Luft nach unten.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 25.02.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 24.02.2028.

In der Bilanz 2026 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,330 USD je Kudelski-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.ch

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