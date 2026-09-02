Kudelski Aktie News: Kudelski am Vormittag mit Verlusten

Um 09:28 Uhr rutschte die Kudelski-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 3,8 Prozent auf 1,28 CHF ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'145 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Kudelski-Aktie bisher bei 1,28 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 1,28 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 659 Kudelski-Aktien.

Am 03.09.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 1,44 CHF. Mit einem Zuwachs von mindestens 12,50 Prozent könnte die Kudelski-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 1,11 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (06.03.2026). Mit einem Abschlag von mindestens 13,28 Prozent könnte die Kudelski-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 CHF im Jahr 2025.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Kudelski am 25.02.2027 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 24.02.2028.

Laut Analysten dürfte Kudelski im Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -0,330 USD einfahren.

Redaktion finanzen.ch

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