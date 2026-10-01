Kudelski Aktie News: Kudelski am Vormittag auf rotem Terrain

Die Kudelski-Aktie gab im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr um 3,1 Prozent auf 1,25 CHF nach. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 19'456 Punkten notiert. In der Spitze büsste die Kudelski-Aktie bis auf 1,25 CHF ein. Mit einem Wert von 1,25 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Kudelski-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 45 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 15.04.2026 bei 1,37 CHF. Der aktuelle Kurs der Kudelski-Aktie ist somit 9,60 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 1,11 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (06.03.2026). Mit einem Abschlag von mindestens 11,20 Prozent könnte die Kudelski-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten Kudelski-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Kudelski dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 25.02.2027 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 24.02.2028 erwartet.

In der Kudelski-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 -0,330 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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