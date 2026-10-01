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Kudelski Aktie 1226836 / CH0012268360

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01.10.2026 16:29:00

Kudelski Aktie News: Kudelski tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain

Kudelski Aktie News: Kudelski tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Kudelski. Die Kudelski-Aktie notierte im SIX SX-Handel zuletzt mit Abschlägen von 2,7 Prozent bei 1,26 CHF.

Kudelski
1.25 CHF -0.72%
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Um 16:28 Uhr fiel die Kudelski-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 2,7 Prozent auf 1,26 CHF ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 19'393 Punkten steht. Im Tief verlor die Kudelski-Aktie bis auf 1,25 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 1,25 CHF. Bisher wurden heute 595 Kudelski-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 1,37 CHF erreichte der Titel am 15.04.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Kudelski-Aktie somit 8,39 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.03.2026 (1,11 CHF). Derzeit notiert die Kudelski-Aktie damit 13,06 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2025 erhielten Kudelski-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Voraussichtlich am 25.02.2027 dürfte Kudelski Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Kudelski möglicherweise am 24.02.2028 präsentieren.

Experten prognostizieren für das Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -0,330 USD je Kudelski-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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