Kudelski Aktie 1226836 / CH0012268360
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
01.10.2026 16:29:00
Kudelski Aktie News: Kudelski tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Kudelski. Die Kudelski-Aktie notierte im SIX SX-Handel zuletzt mit Abschlägen von 2,7 Prozent bei 1,26 CHF.
Um 16:28 Uhr fiel die Kudelski-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 2,7 Prozent auf 1,26 CHF ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 19'393 Punkten steht. Im Tief verlor die Kudelski-Aktie bis auf 1,25 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 1,25 CHF. Bisher wurden heute 595 Kudelski-Aktien gehandelt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 1,37 CHF erreichte der Titel am 15.04.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Kudelski-Aktie somit 8,39 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.03.2026 (1,11 CHF). Derzeit notiert die Kudelski-Aktie damit 13,06 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Im Jahr 2025 erhielten Kudelski-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.
Voraussichtlich am 25.02.2027 dürfte Kudelski Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Kudelski möglicherweise am 24.02.2028 präsentieren.
Experten prognostizieren für das Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -0,330 USD je Kudelski-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Kudelski-Aktie
Kudelski-Aktie kaum verändert: Plume integriert Sicherheitsanalyseplattform von Nagravision
Kudelski-Aktie gesucht: Sicherheitstechnologie wird in MediaTek-TV-Chips integriert
Kudelski-Aktie dennoch unter Druck: Halbjahresverlust schrumpft
Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf
Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.Weiterlesen!
Nachrichten zu Kudelski S.A. (I)
|
01.10.26
|Kudelski Aktie News: Kudelski tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain (finanzen.ch)
|
01.10.26
|Kudelski Aktie News: Kudelski am Vormittag auf rotem Terrain (finanzen.ch)
|
01.10.26
|Angespannte Stimmung in Zürich: SPI fällt zum Handelsstart (finanzen.ch)
|
30.09.26
|Kudelski Aktie News: Kudelski am Mittag mit Einbussen (finanzen.ch)
|
30.09.26
|Aufschläge in Zürich: SPI zum Start im Aufwind (finanzen.ch)
|
25.09.26
|SPI-Papier Kudelski-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Kudelski von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
22.09.26
|Börse Zürich: SPI schlussendlich freundlich (finanzen.ch)
|
22.09.26
|Gute Stimmung in Zürich: SPI am Dienstagnachmittag in der Gewinnzone (finanzen.ch)