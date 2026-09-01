Kudelski Aktie News: Anleger schicken Kudelski am Vormittag ins Minus

Das Papier von Kudelski gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 09:28 Uhr ging es um 3,8 Prozent auf 1,28 CHF abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 20'152 Punkten liegt. Die Kudelski-Aktie gab in der Spitze bis auf 1,28 CHF nach. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 1,28 CHF. Der Tagesumsatz der Kudelski-Aktie belief sich zuletzt auf 16'714 Aktien.

Bei 1,44 CHF markierte der Titel am 03.09.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Kudelski-Aktie derzeit noch 12,50 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 1,11 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (06.03.2026). Mit einem Abschlag von mindestens 13,28 Prozent könnte die Kudelski-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Kudelski-Aktionäre 0,000 CHF je Wertpapier.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.02.2027 erfolgen. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 24.02.2028 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Kudelski im Jahr 2026 -0,330 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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