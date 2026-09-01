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Kudelski Aktie 1226836 / CH0012268360

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01.09.2026 16:29:00

Kudelski Aktie News: Kudelski am Dienstagnachmittag mit roter Tendenz

Kudelski Aktie News: Kudelski am Dienstagnachmittag mit roter Tendenz

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Kudelski. Die Aktionäre schickten das Papier von Kudelski nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,1 Prozent auf 1,32 CHF.

Kudelski
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Die Aktionäre schickten das Papier von Kudelski nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 1,1 Prozent auf 1,32 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'129 Punkten notiert. Das bisherige Tagestief markierte Kudelski-Aktie bei 1,28 CHF. Bei 1,28 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 28'868 Kudelski-Aktien.

Am 03.09.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 1,44 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 9,51 Prozent könnte die Kudelski-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 06.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 1,11 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 15,59 Prozent.

Kudelski-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Voraussichtlich am 25.02.2027 dürfte Kudelski Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Kudelski möglicherweise am 24.02.2028 präsentieren.

In der Kudelski-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 -0,330 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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