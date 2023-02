Kudelski-Aktie: Kudelski will iWedia-Anteil doch nicht kaufen

Der Deal, welcher im letzten Sommer angekündigt worden war, sei nun nicht zustande gekommen, heisst es in einer Mitteilung vom Montagabend.

So habe der Käufer, die Zappware Entertainmend Group International (vormals Reinhart Interactive), bestimmte Bedingungen für den Abschluss der Transaktion nicht in der geforderten Frist erfüllt. Kudelski will nun laut den Angaben mit dem anderen iWedia-Aktionären zusammenarbeiten, um das Geschäft voranzubringen. Die Firma bietet gemäss Communiqué Softwarelösungen für vernetzte TV-Geräte und Android TV an.

Bei der Ankündigung des Verkaufs im Juli 2022 hatte es geheissen, die Beteiligung zähle nicht zum Kerngeschäft.

Cheseaux-sur-Lausanne (awp)