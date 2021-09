Man werde das Portfolio für Sicherheitsdienstleistungen für das Internet der Dinge (IoT) den Kunden von Redtree in Europa, dem Nahen Osten und Afrika anbieten, teilte das Westschweizer Unternehmen am Dienstagabend in einem Communiqué mit.

Redtree werde über seinen Geschäftsbereich ASIC Foundry & Services auch Kudelskis Secure-IP-Produkt für Halbleiterhersteller vertreiben. Finanzielle Angaben zur Vereinbarung der beiden Unternehmen wurden nicht gemacht.

jb/rw

Cheseaux-sur-Lausanne (awp)