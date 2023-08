Kudelski-Aktie: Kudelski schreibt rote Zahlen

Der Umsatz nahm nur minimal zu und unter dem Strich resultierten rote Zahlen. Die Ziele für das Gesamtjahr gelten aber weiterhin.

Der Umsatz von Kudelski kam im ersten Semester 2023 bei 339,9 Millionen US-Dollar zu liegen, was einem Plus von 2,1 Prozent entspricht. Das Hauptproblem der Westschweizer Gesellschaft ist, dass das Hauptgeschäft mit Verschlüsselungstechnologie für digitales Fernsehen (Sparte Digital TV) schrumpft (-18%). Der Bereich litt laut den Angaben vom Donnerstag vor allem unter der negativen Entwicklung bei Hardware-Investitionen. Der Trend gehe in Richtung internetbasierte Technologien.

Die Bereiche Zutrittslösungen (Public Access; +15%) sowie die kleinen Segmente Cybersecurity (+21%) und IoT (+96%) verzeichneten zwar eindrückliches Wachstum. Diese Geschäftsfelder sind aber deutlich kleiner und vermochten den Einbruch im Hauptgeschäft nur gerade etwas mehr als auszugleichen.

Die Bereiche Cybersecurity und IoT sind ausserdem nicht profitabel. In der Folge kam das Betriebsergebnis vor Abschreibungen und Amortisationen (EBITDA) im negativen Bereich bei -3,5 Millionen (VJ +0,5 Mio) zu liegen. Unter dem Strich schrieb Kudelski einen Verlust von 28,5 Millionen Dollar, nachdem im Vorjahr ein Fehlbetrag von 21 Millionen resultiert hatte.

Mit den ausgewiesenen Zahlen hat das Unternehmen die Erwartungen der Analysten beim Umsatz gut erfüllt, beim EBITDA hingegen verfehlt.

Ziele bestätigt

Für das laufende Jahr erwartet Kudelski trotz des schwierigen ersten Halbjahres weiterhin ein Wachstum des Umsatzes und einen EBITDA zwischen 40 und 60 Millionen Dollar. Für das wichtige Digital TV-Segment erwartet Kudelski im zweiten Halbjahr eine Verbesserung beim Umsatz im Vergleich zum ersten Halbjahr. Dies werde auch zu einem Sparten-EBITDA führen, der über dem ersten Semester liege. Der 2022er-EBITDA sei in diesem Bereich aber nicht zu erreichen.

Wachstumstreiber sollen weiterhin Public Access, IoT und Cybersicherheit bleiben. So sollen sich die IoT-Umsätze mehr als verdoppeln, auch im Segment Cybersicherheit sollen die Umsätze zweistellig zunehmen. In diesen Bereichen soll sich auch die Profitabilität verbessern.

Kudelski lässt Forderungen in Höhe von 50 Mio Dollar verbriefen

Der Verschlüsselungs- und Zugangsspezialist Kudelski hat sich mit der Verbriefung von Forderungen in Höhe von 50 Millionen Franken zusätzliche Liquidität beschafft. Durchgeführt wurde das Programm vom Verbriefungs-Spezialisten Finacity Corporation.

Das Verbriefungsprogramm umfasse Forderungen aus Lieferungen und Leistungen bestimmter Tochtergesellschaften in der Schweiz und den USA, teilte Kudelski am Donnerstag mit. "Mit diesem Programm wird eine neue Fazilität eingerichtet, die dem Konzern zusätzliche Liquidität verschafft", erklärte Finanzchef Mauro Saladini in der Mitteilung.

