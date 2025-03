Kudelski-Aktie: Kudelski schliesst KI-Partnerschaft mit Axelera AI

Die beiden Unternehmen wollen den Bedarf nach Sicherheit bei KI-Implementierungen abdecken, wie sie am Dienstag mitteilten.

Der zunehmende Einsatz von KI bei Anwendungen vom Gesundheitswesen über vernetzte Gebäude bis zur Industrieautomation erforderten hohe Sicherheitsniveaus, heisst es in der Mitteilung. So müssten sensible Daten vor unbefugtem Zugriff geschützt und die Integrität der KI-Modelle gewährleistet werden. Kudelski IoT und Axelera AI arbeiteten nun gemeinsam an umfassenden Sicherheitslösungen für KI-gesteuerte Geräten.

tp/pre

Cheseaux-sur-Lausanne (awp)