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Kudelski Aktie 1226836 / CH0012268360

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Vereinbarung 14.09.2026 09:26:00

Kudelski-Aktie kaum verändert: Plume integriert Sicherheitsanalyseplattform von Nagravision

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Die Kudelski-Tochter Nagravision hat eine Vereinbarung mit dem auf KI-gestützte Smart-Home- und Kommunikationsdienste spezialisierten US-Unternehmen Plume getroffen.

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Plume integriere dabei die Nagra-Sicherheitsanalyseplattform Scout Threat Intelligence in die bestehenden Sicherheitsfunktionen, teilte Kudelski am Freitagabend mit.

Kudelski-Anteilsscheine verharren am Montag an der SIX zeitweise auf Vortagesniveau bei 1,34 CHF.

mk/ls

Cheseaux-sur-Lausanne (awp)

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Kudelski-Aktie tiefer: Auftrag aus Indien erhalten

Bildquelle: Keystone
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