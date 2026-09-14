Kudelski Aktie 1226836 / CH0012268360
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14.09.2026 09:26:00
Kudelski-Aktie kaum verändert: Plume integriert Sicherheitsanalyseplattform von Nagravision
Die Kudelski-Tochter Nagravision hat eine Vereinbarung mit dem auf KI-gestützte Smart-Home- und Kommunikationsdienste spezialisierten US-Unternehmen Plume getroffen.
Kudelski am Freitagabend mit.
Kudelski-Anteilsscheine verharren am Montag an der SIX zeitweise auf Vortagesniveau bei 1,34 CHF.
mk/ls
Cheseaux-sur-Lausanne (awp)
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Bildquelle: Keystone
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Die Aktie des britischen Multis ist dabei, nach oben aus dem kurzfristigen Abwärtstrend auszubrechen. Neben der Charttechnik und dem hohen Ölpreis spricht der Ehrgeiz der neuen BP-Chefin für weitere Avancen.Weiterlesen!
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