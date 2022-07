Kudelski-Aktie in grün: iWedia übernimmt 40-Prozent-Anteil von Kudelski

Zum Kaufpreis machte der Verschlüsselungsspezialist keine Angaben.

iWedia werde zu 100 Prozent vom Zürcher Unternehmen Reinhart Interactive TV übernommen, heisst es in einer Kudelski-Mitteilung vom Mittwochabend. Mit dem Verkauf unterstreiche Kudelski seine Bestrebungen, sich in Zukunft mehr auf das Kerngeschäft konzentrieren zu wollen.

Die Kudelski-Aktie notiert an der SIX zeitweise 2,47 Prozent bei 2,70 Franken im Plus.

Zürich