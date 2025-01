Kudelski-Aktie im Minus: CEO hält Unternehmen in den USA für gut aufgestellt

Für das Westschweizer Unternehmen stellten die USA der bedeutendste einzelne Absatzmarkt dar, sagte CEO André Kudelski im Interview mit der Wirtschaftszeitung "L'Agefi".

Wie sich die Situation in den USA unter dem neuen US-Präsidenten entwickeln wird, sei schwierig zu sagen, sagte Kudelski in dem am Weltwirtschaftsforum in Davos geführten Interview: Die Unvorhersehbarkeit sei ein Teil der Persönlichkeit Trumps. Es werde aber nicht zu so vielen Kollateralschäden kommen, wie jene befürchteten, die Trumps Aussagen zu wörtlich nähmen, gab er sich überzeugt.

Die Perspektiven für sein Unternehmen bewertete Kudelski weiterhin zuversichtlich. Die Welt werde generell immer digitaler, sagte er: "Mit den geopolitischen Spannungen nehmen die Cyberrisiken zu." Das treffe namentlich in der industriellen Informatik zu, die für Kudelski einen Schwerpunkt darstelle. Zusammen mit der Sicherheit vernetzter Objekte (Internet of Things IoT) sei dieses Gebiet eines der wichtigen Elemente der Zukunftsstrategie des Unternehmens.

Kudelski hatte im vergangenen Sommer den Geschäftsbereich Skidata, der Eintrittskontrollen für Flughäfen, Einkaufszentren, Skilifte oder Stadien anbietet, an die schwedische Assa Abloy verkauft. Die grösste verbleibende Sparte des Unternehmens bildet nun Digital TV vor den Sparten Cybersicherung und IoT.

An der SIX steht die Kudelski-Aktie am Freitag zeitweise um 3,53 Prozent tiefer bei 1,23 Franken.

tp/ra

Davos (awp)