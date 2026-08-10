KUBOTEK legte Quartalsergebnis vor

KUBOTEK gab am 07.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 4.57 JPY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 3.57 JPY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz lag bei 216.5 Millionen JPY – das entspricht einem Abschlag von 65.31 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 624.1 Millionen JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch