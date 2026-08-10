|
10.08.2026 06:37:00
KUBOTEK legte Quartalsergebnis vor
KUBOTEK gab am 07.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 4.57 JPY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 3.57 JPY erwirtschaftet worden.
Der Umsatz lag bei 216.5 Millionen JPY – das entspricht einem Abschlag von 65.31 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 624.1 Millionen JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf
Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.Weiterlesen!
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI etwas fester -- DAX stabil -- Rote Vorzeichen an der Wall Street -- Asiens Börsen letztlich stärker
Anleger am heimischen Aktienmarkt greifen zum Wochenstart zu. Der deutsche Leitindex präsentiert sich ohne klare Impulse. Die US-Börsen geben leicht nach. Die Börsen in Fernost verbuchten am Montag Gewinne.