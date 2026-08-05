Kubota zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Kubota gab am 04.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS lag bei 88.51 JPY. Im letzten Jahr hatte Kubota einen Gewinn von 44.63 JPY je Aktie eingefahren.

Der Umsatz lag bei 880.27 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 18.57 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 742.38 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch