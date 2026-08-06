Kubota öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Kubota hat am 04.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 2.78 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1.54 USD je Aktie vermeldet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7.57 Prozent auf 5.52 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5.14 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch