Kubota: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Kubota äusserte sich am 09.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

In Sachen EPS wurden 45.74 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Kubota 43.50 JPY je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 5.14 Prozent auf 787.83 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 749.35 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch