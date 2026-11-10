Kubota: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Kubota hat am 09.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1.44 USD. Im Vorjahresviertel hatte Kubota 1.48 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite hat Kubota im vergangenen Quartal 4.95 Milliarden USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 2.67 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Kubota 5.08 Milliarden USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch